Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich schwer (17.10.2024)

Rottweil (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist eine Pedelecfahrerin auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 5562 gestürzt und hat sich hierbei schwer verletzt. Eine 72-Jährige war mit ihrem Pedelec in Richtung Dietingen unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad, kam nach rechts vom Radweg ab und stürzte. Mit mehreren Frakturen brachte ein Rettungswagen die Frau zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

