Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreisstraße 6172- Auto rutscht Böschung hinunter (17.10.2024)

Allensbach (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Kreisstraße 6172 zwischen Allensbach und Dettingen ein Unfall ereignet. Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Audi A4 von Allensbach kommend in Richtung Dettingen. In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er eine Leitplanke und rutschte eine rechtsseitige Böschung hinunter, wo der Audi zum Stehen kam. Der 19-Jährige befreite sich selbstständig aus dem demolierten Audi. Die alarmierten Feuerwehren Allensbach und Konstanz, die mit neun Fahrzeugen und über 28 Einsatzkräften vor Ort waren, unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme und sorgten für die Bergung des Audis. Der Autofahrer blieb zwar augenscheinlich unverletzt, jedoch brachte ihn der Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik. Um den total beschädigten Wagen, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. An der Leitplanke sowie dem Flurstück entstanden Sachschäden in noch nicht bekannter Höhe.

