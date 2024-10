POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Ehepaar stürzt mit Pedelecs

Zetel (ots) - Am 03.10.2024 gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Zetel, bei dem eine 34-jährige Frau aus Friedeburg mit ihrem Opel Corsa die Vorfahrt einer bevorrechtigten Radfahrerin missachtete. Die 34-Jährige beabsichtigte, von der Pohlstraße in die Wehdestraße abzubiegen, als sie die von rechts kommende 55-jährige Radfahrerin aus Zetel übersah. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die ...

mehr