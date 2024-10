Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall beim Abbiegen- ein leicht verletzter Radfahrer (17.10.2004)

Konstanz (ots)

Ein Pedelecfahrer ist am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, im Kreuzungsbereich Wallgutstraße/ Brauneggerstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Eine 23-jährige Autofahrerin war mit einem VW Golf auf der Wallgutstraße in Richtung Brauneggerstraße unterwegs. Der 26-jähre Radfahrer fuhr zeitgleich auf der Brauneggerstraße und bog an der Kreuzung nach links auf die Wallgutstraße ein. Hierbei schnitt er den Fahrweg und kollidierte seitlich frontal mit dem VW. Er prallte hierbei auf die Motorhaube und stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, wodurch der 26-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Klinikum. Bei dem Unfall entstand ein Blechschaden vom Golf in Höhe von rund 5.000 Euro.

