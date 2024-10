Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Friedingen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Beurener Straße- Hinweise erbeten (16.10.204)

Singen-Friedingen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der Beurener Straße am Mittwoch, gegen 7.10 Uhr, verursacht. Eine 36-jährige war auf der Beurener Straße von Beuron herkommend unterwegs und musste verkehrsbedingt mit einem Nissan Micra auf Höhe einer Bushaltestelle hinter einem haltenden Bus warten. Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Nissan vorbei und streifte diesen entlang der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch einfach weiter. An dem dunklen Auto des Unfallverursachers soll ein HD-Kennzeichenschild angebracht gewesen sein. Dieser müsste auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten in Steißlingen, Tel. 07738 97014, oder das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell