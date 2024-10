Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen)Versuchter Einbruch in Eiscafé und Einbruch in einen Eisverkaufsstand (13.10.-16.10.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht in ein Eiscafé in der Erzbergerstraße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte über die Eingangstüre in die Räumlichkeiten einzudringen, was ihm nicht gelang. Im gleichen Zeitraum verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in einen Eisstand des Eiscafés, welcher im Stadtpark Möglingshöhe aufgestellt ist. Hier entwendete der Täter nicht-alkoholische Getränke.

Die Höhe des bei den Einbrüchen verursachten Sachschadens dürfte bei rund 1.000 Euro liegen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum an den Örtlichkeiten Verdächtiges beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter Tel. 07720 8500-0, beim Polizeirevier Schwenningen, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell