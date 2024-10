Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis)Aus Unachtsamkeit Unfall mit hohem Sachschaden verursacht (16.10.2024)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Spitalstraße gegen 11.30 Uhr ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Ein 55-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Daimler prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi und schob diesen auf einen davor abgestellten Daimler-Benz. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den drei Autos entstand ein Gesamtsachschaden von über 60.000 Euro.

