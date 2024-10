Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht nach Überholvorgang- Zeugen gesucht (16.20.2024)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Mittwoch, gegen 6.30 Uhr, auf der Bundesstraße 462 passiert ist. Ein 19-jähriger Fahrer eines Audi A1 war auf der B 462 in Richtung Schramberg-Sulgen und Dunningen unterwegs und überholte auf der Strecke einen vor ihm fahrenden unbekannten Autofahrer. Während des Überholvorgang geriet der Unbekannte auf die Gegenfahrspur und streifte hierbei die rechte Fahrzeugseite des Audis, wodurch ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro an diesen entstand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Dessen Auto müsste an der linken Fahrzeugseite einen Streitschaden aufweisen. Nähere Erkenntnisse liegen der Polizei zu diesem nicht vor. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

