Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Autofahrerin bei Unfall auf der Kreuzung Mühlweg/ Beethovenstraße leicht verletzt (16.10.2024)

Dornhan (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, ist es auf der Kreuzung Mühlweg/ Beethovenstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin sich leichte Verletzungen zuzog. Ein 72-jähriger Fahrer eines Renault Zoe war auf der Beethovenstraße in Richtung Goethestraße unterwegs und überquerte an der Kreuzung den Mühlenweg. Hierbei kollidierte der Mann mit einem Skoda Yeti einer 35-Jährigen, die von rechts auf dem vorfahrtsberechtigten Mühlenweg fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich die Skoda-Fahrerin leicht. Ihre beiden mitfahrenden Kinder und der Renaultfahrer bleiben unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. An diesen entstanden wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell