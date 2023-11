Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Elektroräder aus Garage gestohlen

Ahaus-Wüllen (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Nienkamp;

Tatzeit: zwischen 23.11.2023, 18.15 Uhr, und 24.11.2023, 06.30 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag zwei Pedelecs aus einer Garage in Ahaus-Wüllen entwendet. Die Täter erbeuteten ein schwarzes Elektrorad des Herstellers Riese & Müller sowie ein weiteres in Rot des Herstellers Cube. Der Tatort liegt am Nienkamp. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell