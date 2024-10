Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Unbekannte schlagen auf 12-Jährigen Radfahrer ein- Polizei bittet um Hinweise (16.10.2024)

Konstanz-Petershausen (ots)

Am frühen Mittwochabend haben drei Unbekannte auf einen 12-jährigen Radfahrer auf dem Riesenbergweg eingeschlagen und diesen dabei leicht verletzt. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg, als drei Unbekannte, die am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 8 standen, unvermittelt auf ihn zu gingen und den 12-Jährigen vom Rad schubsten. Der Junge fiel deshalb hin. Als er am Boden lag schlugen die Täter mehrfach auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Stand ist weder der Grund für den Angriff noch die Identität der Schläger bekannt. Die Drei waren wohl alle vollständig dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Schläger geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 995-2222 zu melden.

