POL-PPRP: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (17.04.2024), gegen 21:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Adlerdamm/Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Ein unbekannter Radfahrer soll über eine rote Ampel gefahren sein, so dass er mit dem Auto einer 70-Jährigen zusammenstieß, welche die Kreuzung befuhr. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube und Windschutzscheibe des Autos und kam zu Fall. Er setzte sich dann auf sein Fahrrad und fuhr Richtung Innenstadt davon. Ob der Unbekannte verletzt wurde, ist bislang unklar. An dem Auto der 70-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Radfahrer soll männlich, ca. 40 Jahre alt und ca. 1,80 - 1,85 cm groß gewesen sein.

Zeugen, oder der Unfallbeteiligte Radfahrer selbst, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

