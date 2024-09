Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wahllose Beschädigungen durch Kirmesbesucher

Apolda (ots)

In der Nacht vom Freitag, 13.09.2024 zum Samstag, 14.09.2024 zertraten vermutliche Besucher der Kirmes in Rudersdorf auf ihrem Weg dorthin einen Jägerhochstand und entfernten aus einem weiteren eine Sitzgelegenheit. Zudem hatten diese zwei Sandsäcke eines Anwohners aus Nirmsdorf an sich genommen, diese aufgerissen und auf einem Feldweg zurückgelassen. Weiterhin rissen sie einer Holzfigur mit einem abgebildeten Kind am Spielplatz in Nirmsdorf den Arm ab und nahmen den Rest der Figur an sich, um auch diese auf einem Feldweg abzulegen. Durch diese sinnlosen Beschädigungen wurden nicht nur die Anwohner und die örtlich zuständige Jagdgesellschaft, sondern auch die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße finanziell geschädigt.

