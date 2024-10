Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall- Autofahrerin kommt von der Straße ab (16.10.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall mit einem wirtschaftlichen Totalschaden eines Autos ist es am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 221 zwischen Dettingen und Litzelstetten gekommen. Eine 90-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Lancer war auf der L 221 in Richtung Litzelstetten unterwegs und kam in einem Kurvenbereich nach rechts von der Straße ab. Durch das gegenlenken verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, schleuderte in der Folge über die Fahrbahn und krachte in die linksseitige Schutzplanke. Die Seniorin blieb glücklicher weise bei dem Unfall unverletzt. Um den total beschädigten Wagen kümmerte sich ein Abschlepper. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

