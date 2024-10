Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer rutscht mit Fuß vom Bremspedal- eine leicht verletzte Person und insgesamt rund 60.000 Euro Blechschaden (16.10.2024)

Rottweil (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, ist es auf der Königstraße zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge zu Schaden kamen. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer, ein 61 Jahre alter Fahrer eines TGA und eine 39-jährige Toyota-Fahrerin fuhren auf der Königstraße in Richtung Hochbrücktorstraße hintereinander her. Als die Ampel auf Höhe der Einmündung zur Marxstraße Rotlicht zeigte, bremsten alle drei ab und kamen hintereinander zum Stehen. Ein dahinterfahrender 80 Jahre alter Audifahrer nahm die verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge auch wahr und bremste ebenfalls. Hierbei rutschte er aufgrund nasser Laubblätter an seiner Schuhsohle von der Bremse ab, betätigte in der Folge das Gaspedal und fuhr mit großer Wucht auf den stehenden Toyota auf. In der Folge wurden die Fahrzeuge aller Beteiligter aufeinander geschoben, wodurch sich der 61-jährige TGA-Fahrer leicht verletzte. Die Fahrt in eine Klinik war jedoch nicht von Nöten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 60.000 Euro geschätzt.

