POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Exhibitionist in der Konstanzer Straße (16.10.2024)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Mittwochabend mit exhibitionistischen Handlungen in der Konstanzer Straße auffällig geworden. Gegen 21.45 Uhr stellte eine 32-Jährige einen unbekannten Mann im Einmündungsbereich zur Goethestraße fest, der hinter einem Busch versteckt an seinem Glied manipulierte und meldete dies bei der Polizei. Dieser entfernte sich bis zum Eintreffen der Streifen von in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 60 Jahre alt; weißes volles Haar. Bekleidet war er mit einer hellbraunen Jacke und einem Karo-Hemd. Zudem trug er eine Brille.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes unter der Tel. 07531 995-0.

