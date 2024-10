Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Zeppelinstraße, ein Leichtverletzter (17.10.2024)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es im Bereich des Kreisverkehrs Zeppelinstraße /Böhringer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Ein 60-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Zeppelinstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr hielt er sein Auto vor der Querungshilfe verkehrsbedingt an. Ein 28 Jahre alter Radfahrer fuhr mit seinem Rad zeitgleich auf der Querungshilfe und streifte mit einem Pedal an dem stehenden Mercedes entlang. Hierdurch stürzte der 28-Jährige und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Am Mercedes entstand ein Sachscahden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

