POL-HRO: Bilanz der Polizei Rostock zum Versammlungsgeschehen vom 31.08.2024

Rostock (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend kam es im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr an der Einmündung zur Olof-Palme-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatte dort eine Pkw-Fahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt eines auf dem Radweg der Hinrichsdorfer Straße in Fahrtrichtung Toitenwinkler Allee ...

