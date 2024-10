Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Straße "Auf der Breite"- eine leichtverletzte Person (17.10.2024)

Gaienhofen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist es auf der Straße "Auf der Breite" zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person leichte Verletzungen davontrug. Ein 47-jähriger Fahrer eines Mercedes Citan fuhr von einer Parkfläche eines Grundstücks auf die Straße "Auf der Breite" ein und prallte mit einer Vespa eines 71-Jährigen zusammen, der auf der Straße unterwegs war. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Mercedes ein Blechschaden in Höhe von rund 500 Euro und an der Vespa von ungefähr 2.000 Euro.

