LPI-SHL: Mauer beschädigt

Schwallungen (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag, 14:30 Uhr, bis Montagmorgen, 05:50 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Bereich der Fleischerei eines Einkaufsmarktes in der Hilderser Straße in Schwallungen ein. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 ...

