Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut Unfall und verletzt sich leicht (18.10.2024)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagmorgen auf der Straße "Obere Laube" einen Unfall verursacht und hat sich hierbei leicht verletzt. Ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes war gegen 2.45 Uhr auf der Straße "Obere Laube" in Richtung Bodanstraße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf diese ab. Hierbei fuhr der Mann auf eine dortige Verkehrsinsel. In der Folge schleuderte der Wagen gegen drei im Boden verankerte Poller und gegen ein abgestelltes Fahrrad, eher er auf dem Gehweg zum Stehen kam. Der 30-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Am Mercedes entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an den Pollern wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe am demolierten Fahrrad ist der Polizei noch nicht bekannt. Der Autofahrer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell