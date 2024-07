POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus Homburger Seniorenheim

Homburg (ots) - In der Nacht vom 19.07.2024 auf den 20.07.2024 wurden im Innenstadtbereich von Homburg drei Seitenscheiben an Pkw eingeschlagen. In einem Fall wurde aus dem Handschuhfach eine Parfumflasche entwendet. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

