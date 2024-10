Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall im Kreuzungsbereich der Marxstraße/ Kaiserstraße- rund 9.000 Euro Blechschaden (16.10.2024)

Rottweil (ots)

Insgesamt rund 9.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwoch, gegen 11 Uhr, auf der Kreuzung Marxstraße/ Kaiserstraße passiert ist. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW war auf der Marxstraße unterwegs und bog an der Kreuzung zur Kaiserstraße bei an der Ampel für seine Fahrtrichtung angezeigten Rotlicht mit "grünen Pfeil" nach rechts ab. Hierbei prallte er mit einem Audi A3 eines 71-Jährigen zusammen, der bei Grünlicht auf der Kaiserstraße fuhr. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

