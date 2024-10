Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall Hattinger Str. - Eingeklemmte Person

Schwelm (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.10.2024) um 15:30 Uhr wurde die Feuerwehr zur Hattinger Str. alarmiert. Dort war es zu einem Alleinunfall mit einem PKW gekommen, in dem sich eine verletzte Person befand.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen schwer beschädigten in der Straßenböschung stehenden PKW vor, in dem sich eine Person auf dem Fahrerplatz befand, die Tür zum Fahrer ließ sich nicht mehr öffnen. Zur Versorgung des Patienten verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Fahrzeug. Im Anschluss wurde die Fahrertür mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät geöffnet und die verletzte Person aus dem Fahrzeug gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Nach einer notärztlichen Versorgung im Rettungswagen wurde der Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mit Hilfe der Seilwinde des Rüstwagens zurück auf die Straße gezogen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Tagesmelderschleife und des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 16:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell