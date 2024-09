Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Feuerwehr Schwelm am Mittwoch häufig gefordert

Schwelm (ots)

Gestern wurde die Feuerwehr gleich mehrfach zu Einsätzen alarmiert. Gemeldet wurden drei Brände und zwei technische Hilfeleistungen.

Meldung: Ausgelöster Brandmelder in einem Industriebetrieb

Zu dem ersten Brandeinsatz wurden die Kräfte bereits am frühen Mittwochmorgen alarmiert. Hier hatte um 01:32 Uhr die Brandmeldeanlage eines Industrieunternehmens in der Prinzenstraße ausgelöst.

Die Feuerwehr erkundete den ausgelösten Bereich, konnte aber glücklicherweise weder Feuer noch Rauch feststellen. Somit konnte der Einsatz schnell beendet werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren hier mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt von der Feuerwehr Schwelm waren der Einsatzführungsdienst, der Löschzug Stadt sowie die hauptamtliche Wachbereitschaft. Gegen 02:00 Uhr war der Einsatz bereits wieder beendet.

Parallele Meldungen: Feuer im Gebäude und Ast auf Fahrbahn

Zu einem Feuer in einem Gebäude wurden die Kräfte des Löschzuges Stadt sowie der Löschzuges Winterberg, die hauptamtliche Wachbesatzung sowie der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Oliver Dag als Einsatzleiter, um 12:58 Uhr in die Kolpingstraße alarmiert.

Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung waren die ersten Kräfte vor Ort. Die Erkundung ergab, dass Essen in einem Backofen verbrannt war. Der Ofen wurde abgeschaltet und das verbrannte Essen ins Freie gebracht. Eine Person, die sich noch in der Wohnung befunden hatte, wurde durch den Rettungsdienst untersucht, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Noch während dieses Einsatzes wurde der Löschzug Linderhausen um 13:01 Uhr zu einem abgeknickten Ast in die Blücherstraße alarmiert. Da an der Kolpingstraße für die abschließenden Lüftungsmaßnahmen nicht alle Kräfte des Löschzuges Stadt benötigt wurden, konnten die Drehleiter und ein Löschgruppenfahrzeug zu dem abgeknickten Ast fahren und der Löschzug Linderhausen musste nicht mehr ausrücken.

In der Blücherstraße war ein starker Ast eines Baumes auf die Straße gefallen und hatte dabei eine Hauswand gestriffen und unter dem Baum befand sich ein PKW. Die Einsatzkräfte schnitten den Baum so weit zurück, dass sie sicher gehen konnten, dass sich keine Person darunter oder in dem Auto befand. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die technischen Betriebe der Stadt Schwelm und an die Polizei übergeben.

Bei dem Brandeinsatz in der Blücherstraße waren zwölf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Dieser Einsatz konnte um 13:20 Uhr beendet werden. In der Blücherstraße waren acht Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Hier wurde der Einsatz gegen 13:45 Uhr beendet. Während der Einsätze befanden sich weitere Einsatzkräfte auf den Wachen.

Meldung: Feuer mit Menschenrettung

Knapp zwei Stunden später, um 15:40 Uhr wurde Vollalarm für die Feuerwehr Schwelm ausgelöst. In der Potthoffstraße wurde eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung gemeldet. Zusätzlich wurden noch Personen im Gebäude vermutet. Aufgrund dieser Meldung wurde auch eine zusätzliche Drehleiter aus Ennepetal alarmiert.

Bei Eintreffen bestätigte sich die Rauchentwicklung aus der Wohnung. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in die Wohnung geschickt. Dieser Trupp konnte schnell feststellen, dass es sich auch bei diesem Einsatz um angebranntes Essen auf dem Herd handelte. In der Wohnung war glücklicherweise auch keine Person anzutreffen. Die weiteren Einsatzkräfte auf der Anfahrt konnten den Einsatz abbrechen.

Die Feuerwehr Schwelm war mit allen drei Löschzügen, dem Einsatzführungsdienst sowie der hauptamtlichen Wachbesatzung zu diesem Einsatz alarmiert worden. Hier waren 38 Einsatzkräften mit zehn Fahrzeugen eingesetzt. Weitere Kräfte standen an den Wachen bereit. Der Einsatz war gegen 16:20 Uhr beendet.

Meldung: Verkehrsunfall A1

Zu dem letzten Einsatz am Mittwoch wurde die Feuerwehr Schwelm um 19:12 Uhr alarmiert. Das ECall-System zweier Fahrzeuge hatte auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen dem Kreuz Wuppertal Nord und Gevelsberg einen Verkehrsunfall gemeldet. Sofort wurde die hauptamtliche Wachbesatzung alarmiert. Als kurz nach der Alarmierung weitere Notrufe bei der Kreisleitstelle eingingen, die von einem Verkehrsunfall mit drei PKW und einem LKW berichteten, wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Einsatzkräfte zur Hilfe geschickt.

Vor Ort konnte die gemeldete Lage bestätigt werden. Zwei beschädigte PKW befanden sich auf den linken Fahrspuren der Autobahn, ein weiterer rechts neben der Fahrbahn. Der beteiligte LKW befand sich ca. 100 m weiter auf dem Standstreifen. Glücklicherweise konnten alle Personen ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Darüber hinaus wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Der Rettungsdienst versorgte drei Personen, wovon anschließend zwei zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden mussten. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben.

Eingesetzt waren hier die Löschzüge Linderhausen und Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 20:30 Uhr.

