FW-EN: Erfolgreiche Grundausbildung - Neue Einsatzkräfte für die Feuerwehr

Schwelm (ots)

12 Feuerwehrangehörige konnten am vergangenen Wochenende mit Erfolg den ersten Teil der feuerwehrtechnischen Grundausbildung abschließen. Dabei kamen 9 Feuerwehrangehörige aus Schwelm und 3 aus der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal. Mit der Nachbarstadt wird an vielen Stellen gut zusammengearbeitet, so auch in der Ausbildung der Einsatzkräfte.

Vom März bis September 2024 lernten die neuen Einsatzkräfte die Grundlagen der Feuerwehrarbeit. In rund 90 Ausbildungsstunden an Wochenenden oder wochentags in den Abendstunden setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Grundausbildungslehrganges in ihrer Freizeit mit Themen wie Brand- und Löschlehre, Schaumberechnung, Fahrzeug- und Gerätekunde, dem Aufbau eines Löschangriffs und der richtigen Vornahme tragbarer Leitern auseinander. Neben dem vermitteln von Fachwissen und dem Praxistraining bildete sich während dieser Zeit aber auch ein Team und die Teilnehmer lernten auch, sich gegenseitig zu unterstützen und im Einsatz aufeinander aufzupassen.

Vor einer Prüfungskommission erfolgte jetzt der Abschluss des ersten Teils der Grundausbildung. Neben einer theoretischen Prüfung mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam verschiedene Einsatzübungen erfolgreich meistern. Bei der Übergabe der Urkunden war Ausbildungsleiter Brandoberinspektor Stefan Rohde sichtlich stolz auf den erfolgreichen Grundausbildungslehrgang und bedankte sich für das Engagement und den guten Zusammenhalt. Besonderer Dank galt auch seinem Ausbilderteam, dass viel Zeit in die gute Ausbildung der neuen Feuerwehrangehörigen investierte.

Die Lehrgangsteilnehmer können ab sofort die Einsatzabteilungen unterstützen. Im nächsten Jahr werden sie noch den zweiten Teil der Grundausbildung absolvieren und ihr Wissen u.a. rund um den Bereich der technischen Hilfeleistung erweitern. Hier arbeitet Stefan Rohde und sein Team bereits an der Vorbereitung des 2. Teils des Grundausbildungslehrganges.

