POL-WAF: Ahlen. Jugendliche zünden Sessel an - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Erneut sind mehrere Spinde im Warendorfer Freibad aufgebrochen und Wertsachen gestohlen worden. Unbekannte gelangten am Samstag (20.07.2024) zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr in die Damenumkleide des Freibades am Breuelweg und machten sich an mehreren Spinden zu schaffen. Bitte beachten Sie: - Nur das Nötigste an Geld und Wertsachen mitnehmen - Am ...

