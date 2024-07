POL-BI: Wetterbedingte Verkehrsunfälle auf der Autobahn

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Ein Täter musste am Mittwoch, 17.07.2024, nach einem versuchten räuberischen Diebstahl seinen schwarzen Rucksack mit 23 Getränkedosen auf der Flucht zurücklassen. Gegen 11:00 Uhr trat ein Mann an die Kasse eines Lebensmittel-Discounters am Eggeweg mit einem befüllten Rucksack und beabsichtigte diese zu passieren, ohne etwas zu bezahlen. Als der Marktleiter ihn aufforderte, ...

