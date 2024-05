Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten hohe Summe

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.05.2024) erhielt eine Seniorin in der Stifterstraße einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Der Unbekannte berichtete der Seniorin, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto gekommen sei und eine Mitarbeiterin ihrer Bank festgenommen worden wäre, nachdem sie Falschgeld in Umlauf brachte. Der Mann forderte die Seniorin auf, ihr sämtliches Bargeld zu überprüfen und gab darauf an, dass es sich hierbei ebenfalls um Falschgeld handele. Parallel erhielt die Frau einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Staatsanwalt ausgab. Dieser erläuterte ihr, dass in den nächsten Minuten seine Mitarbeiterin vorbeikommen und das Falschgeld mitnehmen werde. Die Seniorin übergab daraufhin gegen 14:00 Uhr einen größeren Bargeldbetrag an die unbekannte Frau. Diese verwahrte das Geld in einer Tüte und entfernte sich zu Fuß in Richtung Fontanestraße. Sie wurde als circa 1,60 Meter groß, circa 30 Jahre alt, mit dunklem Teint und mit blond gefärbten, zu einem Zopf gebundenen Haaren beschrieben.

Wer kann Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Frau geben? Wer hat die Frau zwischen 13 und 15 Uhr im Bereich Stifterstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

- Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

- Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

- Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

- Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell