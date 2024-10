Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizeieinsatz wegen gemeldeter Bedrohung- Hinweise erbeten (18.10.2024)

Rottweil (ots)

Am Freitagvormittag ist es in der Bismarckstraße auf dem Gelände des Droste-Hülshoff-Gymnasiums zu einem Polizeieinsatz gekommen. Kurz nach 11.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis, dass ein Jugendlicher einen 10-jährigen Schüler des Gymnasiums auf dem Pausenhof bedroht haben soll. Anschließend lief der Jugendliche in Begleitung von mindestens drei weiteren scheinbar Gleichaltrigen in Richtung Realschule davon. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte die Personengruppe nicht mehr angetroffen werden. Ob und wie ein Messer im Spiel war, bedarf weiterer Abklärungen. Die Hintergründe der Tat sind ebenfalls Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Diese dauern an.

Der Polizei liegt die folgende Beschreibung des Jugendlichen vor:

zwischen 12 und 15 Jahre alt; ungefähr 165 Zentimeter groß; heller Hauttyp; auffallend lockiges Haar am Oberkopf. Bekleidet war er mit einer weiten Jeanshose und einer blau- grauen Jacke.

Personen, die Hinweise zur Identität des Jugendlichen geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

