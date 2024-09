Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unbekannte Täter entwenden Bargeld und elektronische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Am 23.09.2024 (Montag) ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'Am Rain' zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 12.40 Uhr und 14.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten diese. Bei der Tat erlangten der oder die Täter einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag sowie ein IPad und ein Laptop.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht haben, können diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell