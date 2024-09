Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Ausbruch eines Feuers in Wohnung - Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Norderstedt (ots)

Am Montagvormittag (23.09.2024) ist in der Falkenbergstraße aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Zu den näheren Umständen des Brandes liegen der Polizei noch keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Wir bitten aktuell von Anfragen zum Brandhergang Abstand zu nehmen. Die Polizei wird nachberichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell