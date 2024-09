Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Rettungskräfte und Polizeibeamter werden bei Unfallaufnahme verletzt

Kaltenkirchen (ots)

Am 23.09.2024 (Montag) ist es gegen 19.15 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw in der Hamburger Straße gekommen. Bei diesem Unfall wurden der 26-jähriger Fahrer und die 18-Jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Pkw verletzt und befanden sich gerade in der Erstversorgung durch die RTW-Besatzungen., während die Einsatzkräfte der Polizei mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren. Plötzlich fuhr ein 22-jähriger Kaltenkirchener mit seinem Pkw-Skoda-Fabia auf die durch eingeschaltete Blaulichter gut sichtbare Unfallstelle auf. Der Fahrer befuhr die Hamburger Straße aus Richtung der Kieler Straße kommend in Richtung Henstedt-Ulzburg. Aus bisher nicht geklärter Ursache touchierte der Mann zunächst den ersten RTW, prallte dann auf einen zuvor unfallbeteiligten Pkw und schob diesen auf den zweiten in der Unfallstelle stehenden RTW.

Im ersten getroffenen RTW wurden zwei Rettungskräfte leicht verletzt. Im zweiten RTW wurde eine Rettungskraft schwer und eine leicht verletzt. Zwischen dem Pkw und dem RTW befand sich einer der Polizeibeamten, der mit der Unfallaufnahme beschäftigt war. Dieser konnte sich mit einem Sprung aus der Gefahrenzone vor schwerwiegenderen Verletzungen schützen, wurde aber leicht verletzt in eine Klinik eingewiesen, von wo er am Folgetag wieder entlassen werden konnte.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden nun bei der Polizeistation Henstedt-Ulzburg geführt. Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Verkehrsunfällen geben können, so kann dies unter der Rufnummer 04193-99130 erfolgen

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell