POL-KN: (Stockach, Lkr. KN) Unfallflucht auf Parkplatz des Aach-Centers (19.10.2024)

Konstanz (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe: In den frühen Morgenstunden des 19.10.2024 kam es gegen 06.50 Uhr in der Konstanzer Reichenaustr. Höhe Nr. 43a in der Nähe einer dortigen Tankstelle zu einem Messerangriff auf einen 26-jährigen Mann. Der Geschädigte wurde von zwei bislang unbekannten Tätern mit einem Messer angegriffen und erlitt dabei schwere ...

