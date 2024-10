Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) Messerangriff auf 26-jährigen Mann - Zeugen gesucht (19.10.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe: In den frühen Morgenstunden des 19.10.2024 kam es gegen 06.50 Uhr in der Konstanzer Reichenaustr. Höhe Nr. 43a in der Nähe einer dortigen Tankstelle zu einem Messerangriff auf einen 26-jährigen Mann. Der Geschädigte wurde von zwei bislang unbekannten Tätern mit einem Messer angegriffen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können. Insbesondere bitten wir Personen, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei uns zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel, 07531 9952222 mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen.

