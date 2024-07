Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Einfamilienhaus - Täterbeschreibung liegt vor

Holzwickede (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwoch (03.07.2024) gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Steinstraße in Holzwickede eingedrungen.

Gegen 08.20 Uhr beobachtete eine Zeugin den Täter auf dem Grundstück ihres Nachbarn und alarmierte diesen.

Nachdem der Täter bemerkt hatte, dass er beobachtet wird, entfernte er sich zu Fuß in Richtung Altenheim.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- Männlich - Breitere Figur - Ca. 180 cm - Alter nicht schätzbar - Basecap grau - Jacke dunkel - Jeans blau - Schlüsselband gelb um den Hals

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Unna unter 02303-921 3120 oder 921 0 zu wenden. Oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell