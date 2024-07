Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Bönen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (28.02.2024) zwischen 00.20 Uhr und 01.10 Uhr gewaltsam in die Geschäftsräume eines Lager- und Logistikzentrums an der Edisonstraße in Bönen eingedrungen.

Sie machten sich an Einzahlungsautomaten zu schaffen, entwenden konnten sie allerdings nichts.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun Fahndungsbilder der beiden Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/139794

Wer kennt die abgebildeten Männer? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

