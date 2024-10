Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Streitigkeit im Schulzentrum (21.10.2024)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Schulzentrum an der Straße "Im Hochwald" in St. Georgen ist es am Montagmorgen, gegen 08:30 Uhr zu einer Körperverletzung und Bedrohung gekommen. Ein 46-Jähriger betrat das Schulgebäude um dort mit seinem Sohn eine Bescheinigung im Sekretariat zu holen. Dort kam es dann zu einem Disput in dessen Verlauf Lehrer den Mann des Geländes verwiesen. Vor der Schule setzte sich der Streit fort und es kam zu einem Schlag durch den Mann gegen einen 39-Jährigen Lehrer. Im Anschluss daran, betrat der Mann das Gebäude nochmals mit einem Klappmesser. Er hielt es dort zwar in drohender Haltung vor sich, ging jedoch nicht aktiv gegen Personen vor. Er verließ dann das Gelände aus freien Stücken und konnte wenig später durch die Polizei festgenommen werden.

