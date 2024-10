Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Porsche und Motorrad liefern sich Rennen (19.10.2024)

Allensbach / B33 (ots)

Gegen 14.20 Uhr kam es am Samstagmittag auf der B33 in Fahrtrichtung Konstanz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer und ein Porschefahrer in ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verwickelt waren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen führten der 73-jährige Motorradfahrer und ein 60-jähriger Porschefahrer das Rennen von der Anschlussstelle Steißlingen bis zur Unfallstelle nach der Anschlussstelle Allensbach West, wo die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 100 km/h beträgt.

In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer einem vorausfahrenden Pkw auffuhr. Der Fahrer des Motorrads stürzte und schlitterte etwa 170 Meter über die Fahrbahn.

Der Porschefahrer hielt kurz an, um mit dem verletzten Motorradfahrer zu sprechen, setzte aber im Anschluss seine Fahrt fort.

Der 73-jährige Motoradfahrerfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste durch einen Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. Im Zuge der Ermittlungen konnten auch Hinweise zum 60-jährigen Porsche-Fahrer erlangt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden die Führerscheine des 73-jährigen Motorradfahrers und des 60-jährigen Porschefahrers eingezogen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die am 19.10.2024 gegen 14.40 Uhr auf der B33 in diesem Bereich unterwegs waren und möglicherweise weitere Informationen zu dem Vorfall geben können, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, unter der Telefon 07733 99600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell