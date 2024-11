POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Milchautomatenaufbruch - Zeugen gesucht

Illingen (ots) - Am Mittwochmorgen ist es gegen 04:20 Uhr in der Luigstraße zu einem Brand in einer Wohnung eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer im Schlafzimmer einer Wohnung aus, welche bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand stand. Insgesamt befanden sich vier Personen und zwei Hunde im ...

