Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugaufbruch und -diebstahl; Verkehrsunfälle; Raubdelikt; Einbrüche; Beleidigung

Reutlingen (ots)

Fahrzeug aufgebrochen

Ein in der Carl-Zeiss-Straße geparkter Mercedes Sprinter ist in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, zehn Uhr, ins Visier eines Kriminellen geraten. Der Unbekannte brach die Türen des Fahrzeugs auf und entwendete aus dem Innenraum nach derzeitigem Kenntnisstand ein Navigationsgerät. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Fußgänger übersehen und angefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Straße Unter den Linden ist ein Fußgänger leicht verletzt worden. Gegen 11.15 Uhr lief ein 51-Jähriger auf dem dortigen Gehweg und wurde hierbei von einem aus dem dortigen Firmenparkplatz ausfahrenden 83-jährigen Golf-Lenker übersehen. Dieser stieß mit dem Fußgänger, der ein Fahrrad schob zusammen, woraufhin der Mann zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war zunächst nicht notwendig. (gj)

Reutlingen (RT): Fahrzeug gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter einen verschlossen in der Markwiesenstraße abgestellten Fiat Ducato in Weiß entwendet. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen RT-RG222 angebracht. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9394-0 um sachdienliche Hinweise. Von einem Zusammenhang zwischen dem Fahrzeugdiebstahl und dem Einbruch in ein nahegelegenes Fahrradgeschäft wird ausgegangen. Die Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5973563 (rd)

Metzingen (RT): Unfall im Einmündungsbereich

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Ulmer Straße / Eisenbahnstraße erlitten. Eine 39-Jährige bog gegen 7.50 Uhr mit einer Mercedes C-Klasse von der Eisenbahnstraße aus nach rechts in die Ulmer Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad einer 51-Jährigen, die den Einmündungsbereich zuvor auf dem Radschutzstreifen passiert hatte. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die Radlerin leicht. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Reichenbach (ES): Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Raubdelikt, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Sonntagmorgen beim Bahnhof Reichenbach ereignet hat. Nach dem Besuch einer Faschingsveranstaltung in der Kanalstraße war ein 18-Jähriger zusammen mit zwei Begleiterinnen gegen 3.30 Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs, als sich ihnen zwei unbekannte junge Männer, die sich zuvor ebenfalls auf der Faschingsveranstaltung befunden haben könnten, anschlossen. Im Bereich der Unterführung der Gleisanlagen wurde der 18-Jährige von einem der Unbekannten zu Boden geschlagen und aufgefordert, ihm seine schwarze Daunenjacke auszuhändigen. Nach der Übergabe der Jacke durch den verletzten Geschädigten flüchtete das Duo in Richtung Reichenbach. Der Angreifer ist circa 18 Jahre alt und war dunkel gekleidet. Sein wohl gleichaltriger Komplize war ebenfalls dunkel, unter anderem mit einer schwarzen Jeans bekleidet. Er trug zur Tatzeit außerdem einen Oberlippen- sowie einen Kinnbart und am rechten Arm eine Art Gips oder Bandage. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf das unbekannte Duo geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu melden. (mr)

Wendlingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagmorgen ereignet. Gegen 5.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Ford-Lenker die Seebrücke von Köngen herkommend und bog nach rechts in Richtung eines P+R Parkplatzes ab. Dabei kollidierte er mit einem 27 Jahre alten E-Scooter-Fahrer, der auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Köngen unterwegs war. Der 27-Jährige wurde hierbei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden am Ford beträgt etwa 4.000 Euro. Am E-Scooter war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Mössingen (TÜ): Einbruch in Firma

Eine Firma in der Karl-Jaggy-Straße ist in der Zeit zwischen Montag, kurz nach 18 Uhr, und Dienstag, 8.40 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter hebelte zunächst ein Gebäudefenster auf und suchte nach dem Eindringen ins Gebäude im Inneren nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß der Unbekannte dabei auf Münzgeld, das er entwendete. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): In Sportheim eingebrochen

In die Gaststätte eines Sportheims in der Sengentalstraße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und neun Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte darüber ins Innere der Gaststätte. Aus dieser entwendete der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Flaschen alkoholische Getränke ungesehen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rd)

Haigerloch (ZAK): Hund auf Person gehetzt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Haigerloch sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagvormittag im Beethovenweg in Stetten ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand beleidigte dort eine Unbekannte gegen zehn Uhr eine 37-Jährige und deren beiden Kinder mit fremdenfeindlichen Ausdrücken. Außerdem hetzte die Unbekannte offenbar ihren Hund auf die 37-Jährige. Ein ebenfalls noch unbekannter Zeuge, der mit seinem dunklen Pkw auf der Beethovenstraße unterwegs war, griff ein und zog den Hund am Halsband beiseite. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und insbesondere der zu Hilfe kommende Mann, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07474/95008-0 zu melden. (mr)

