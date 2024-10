Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Flaesheimer Damm sind am Mittwochnachmittag ein Autofahrer und zwei Rennradfahrer zusammengestoßen. Die beiden Rennradfahrer wurden dabei verletzt, der Autofahrer erlitt einen Schock. Nach bisherigen Erkenntnissen waren alle Beteiligten in Richtung Hullerner Straße/B58 unterwegs. Der 61-jährige Autofahrer aus Essen wollte gegen 14.10 Uhr auf den Parkplatz "Westruper Heide" fahren und stieß dabei mit den beiden Rennradfahrern (einem 64-Jähriger aus Lünen und einem 66-Jährigen aus Dortmund) zusammen. Bei dem Unfall ging unter anderem eine Seitenscheibe des Autos zu Bruch. Der Schaden am Auto wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an den Rennrädern ist, steht noch nicht fest. Beide Rennradfahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie trugen jeweils einen Fahrradhelm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell