Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendliche in Bauruine unterwegs; Betrunkener E-Scooter-Fahrer; Verkehrsunfälle; Rettungseinsätze

Reutlingen (ots)

Jugendliche in Bauruine unterwegs

Zwei Jugendliche sind von einer Polizeistreife am Dienstagabend auf dem Areal einer Bauruine in der Planie angetroffen worden. Mehrere Passanten hatten sich gegen 18 Uhr bei der Polizei gemeldet und randalierende Jugendliche auf dem Gelände mitgeteilt. Die Beamten trafen vor Ort zwei 16-jährige Jungen an, die sich verbotenerweise auf dem Aral aufhielten. Ob diese dort Sachbeschädigungen begangen haben, wird noch geprüft. Es wurden zunächst Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Zudem informierten die Polizeibeamten die Eltern der beiden Minderjährigen. (gj)

Pfullingen (RT): Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt derzeit gegen einen 33-jährigen E-Scooter-Fahrer wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Der Mann war am späten Dienstagabend, gegen 23 Uhr, in der Friedrichstraße aufgefallen, weil er verkehrswidrig den Gehweg befuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt werden musste. (lg)

Pliezhausen (RT): Unfall beim Abbiegen

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung Fischerstraße / Friedrichstraße ereignet. Gegen 14.50 Uhr wollte eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Caddy nach links in die Friedrichstraße einbiegen und kollidierte dabei frontal mit einem an der Einmündung wartenden VW Golf einer 74-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 30.000 EUR geschätzt. (lg)

Notzingen (ES): Mit Pkw überschlagen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat ein 18-Jähriger einen Überschlag mit seinem Fahrzeug am Dienstagabend auf der K1205 überstanden. Der Golf-Lenker war gegen 19.45 Uhr von Roßwälden herkommend auf der Kreisstraße in Richtung Notzingen unterwegs. In einer S-Kurve kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der VW und kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der 18-Jährige, der den Pkw selbstständig verlassen konnte, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. An seinem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. (rd)

Tübingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag bei einem Sturz verletzt worden. Die 31-Jährige befuhr gegen 16 Uhr mit einem E-Scooter den Gehweg der Reutlinger Straße stadteinwärts, als sie aus unbekannter Ursache zu Fall kam. Aufgrund ihrer dabei erlittenen Verletzungen wurde für die Frau ein Rettungswagen angefordert. (mr)

Mössingen (TÜ): Rettungseinsatz am Filsenberg

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Dienstagabend zu einem gestürzten Fußgänger am Filsenberg ausgerückt. Der 62-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit einem Pkw samt Anhänger von einem vereisten Waldweg abgekommen, worauf sich das Gespann im Graben festfuhr. Als der dabei unverletzt gebliebene Fahrer aus dem Wagen stieg und einige Meter zu Fuß weiterging, stürzte er auf der steilen Straße und setzte einen Notruf ab. Da zunächst nicht klar war, wo genau sich der Gestürzte befindet, suchten Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei nach dem 62-Jährigen. Mit der Unterstützung eines ortskundigen Passanten, der auf die Suche aufmerksam geworden war, und dessen geländegängigen SUV konnte der nicht gehfähige Gestürzte schließlich im Bereich des Filsenbergparkplatzes aufgefunden werden. Aufgrund der steilen und vereisten Örtlichkeit wurde der 62-Jährige mit der Unterstützung von Einsatzkräften der Bergwacht und der Feuerwehr zu einem angeforderten Rettungshubschrauber transportiert, der den Verletzten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik flog. (rd)

Rottenburg (TÜ): Kind in Schulbus eingeschlossen

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz sind Einsatzkräfte des Polizeireviers Rottenburg am Dienstagnachmittag gerufen worden. Kurz vor 14.30 Uhr meldete sich per Notruf ein Kind, das in einem Schulbus eingeschlossen war. Das Mädchen war zuvor am Bahnhof in den Bus eingestiegen und offensichtlich vom Busfahrer nicht bemerkt worden. Dieser stellte im Anschluss an seine Fahrt den Bus auf dem Firmengelände in der Bellinostraße ab. Da das Kind sich dort nicht bemerkbar gemacht hatte und davon ausging, dass der Busfahrer wieder zurückkommt, blieb es eingeschlossen im Bus zurück. Die Eingeschlossene verständigte im weiteren Verlauf zunächst seine Mutter und in der Folge auch die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Rottenburg ermittelte den Standort des Buses und begab sich umgehend an die Firmenanschrift. Dort überprüften die Beamten die dort abgestellten Fahrzeuge in den Garagen. Nachdem der betreffende Bus aufgeschlossen wurde, konnte das Mädchen diesen erleichtert verlassen und den Angehörigen übergeben werden. (gj)

Albstadt (ZAK): Auffahrunfall mit Verletzten

Ein Auffahrunfall mit Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag in Ebingen ereignet. Im Kreuzungsbereich Meßstetter Straße / Riedstraße fuhr eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda gegen 16.15 Uhr auf den verkehrsbedingt wartenden KIA einer 38-Jährigen auf. Bei der Kollision verletzten sich beide Frauen ersten Erkenntnissen zufolge leicht, weshalb sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Gesamtschaden an den Autos dürfte sich auf circa 25.000 Euro belaufen. Am Skoda hatte das komplette Airbag-System ausgelöst. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell