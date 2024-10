Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Bundesstraße 462- rund 10.000 Euro Blechschaden (30.10.2024)

Villingendorf (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Autos hat ein Auffahrunfall gefordert, der sich am frühen Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Bundesstraße 462 im Bereich des Gasthauses "Hochwaldstube" ereignet hat. Auf der Fahrt von Zimmern in Richtung Dunningen musste ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes verkehrsbedingt auf der B 462 abbremsen, da ein vor ihm fahrender 29-Jähriger mit einem Mitsubishi nach links abbiegen wollte. Eine nachfolgende 34-jährige Fahrerin eines Audi A3 reagierte zu spät, fuhr mit in das Heck des haltenden Mercedes und schob diesen noch auf den davorstehenden Mitsubishi. Bei dem Unfall zog sich niemand Verletzungen zu.

