Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Fußgängerin bei Unfall schwerverletzt

Schwerte (ots)

Am Samstag (27.07.2024) kam es gegen 16:06 Uhr in Schwerte auf der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten.

Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Schwerte beabsichtigte mit seinem Fahrzeug von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts nach rechts auf die Schützenstraße zu fahren. Augenscheinlich verwechselte der Fahrzeugführer Gas- und Bremspedal und verlor infolgedessen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf den angrenzenden Geh-/ Radweg und erfasste dort eine 72-jährige Fußgängerin aus Schwerte.

Die Fußgängerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw des 22-Jährigen wurde abgeschleppt. Am Fahrzeug und an einem Zaun des Lebensmittelgeschäfts entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 9000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell