POL-UN: Fröndenberg - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigem Fröndenberger

Bergkamen (ots) - Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstagfrüh (23.07.2024) auf Mittwochnachmittag (24.07.2024) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lothar-Erdmann-Straße in Bergkamen-Mitte eingedrungen. Zwischen Dienstag, 07.30 Uhr und Mittwoch, 16.45 Uhr drangen sie durch ein vermutlich auf Kipp stehendes Fenster in die ...

mehr