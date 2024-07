Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Tankstelle

Selm (ots)

Donnerstagmorgen (25.07.2024) drangen zwischen 03.25 Uhr und 03.35 Uhr bislang drei unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle an der Kreisstraße in Selm ein.

Dort entwendeten sie Zigaretten und entfernten sich anschließend mit einem weißen Kleinwagen - vermutlich handelt es sich um einen VW T-Roc oder T-Cross - in unbekannte Richtung.

Eine genaue Schadenssumme steht bislang noch nicht fest.

Die drei unbekannten Täter waren ca. 175-185 cm groß, sie trugen dunkle Hosen und T-Shirts.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell