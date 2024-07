Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Holzwickede (ots)

Mit einer am 23.06.2023 in Holzwickede entwendeten Geldkarte haben zwei Frauen kurz nach dem Diebstahl an einer Filiale der Sparkasse in Holzwickede widerrechtlich Bargeld abgehoben.

Die Tatverdächtigen wurden durch eine Videoüberwachungskamera gefilmt. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei Lichter der beiden Unbekannten.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/141684

Wer kennt den abgebildeten Frauen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell