POL-SU: Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - In der Nacht zu Montag (22. Juli) kam es in einer Gaststätte in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Brand, bei dem zwei Männer im Alter von 59 und 55 Jahren verletzt wurden. Gegen 01:30 Uhr wurde der Polizeileitstelle im Rhein-Sieg-Kreis der Brand in der Gaststätte an der Zeithstraße gemeldet. Mehrere Streifenwagen wurden zur Brandörtlichkeit entsandt. Als die Polizisten eintrafen, stand ...

