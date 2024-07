Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brand in Gaststätte - zwei Männer verletzt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht zu Montag (22. Juli) kam es in einer Gaststätte in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Brand, bei dem zwei Männer im Alter von 59 und 55 Jahren verletzt wurden.

Gegen 01:30 Uhr wurde der Polizeileitstelle im Rhein-Sieg-Kreis der Brand in der Gaststätte an der Zeithstraße gemeldet. Mehrere Streifenwagen wurden zur Brandörtlichkeit entsandt. Als die Polizisten eintrafen, stand das erste Obergeschoss des Gebäudes bereits in Vollbrand.

In der Nähe des Brandortes trafen die Beamten die zwei verletzten Männer an, die von Ersthelfern versorgt wurden. Die beiden Geschädigten gaben an, dass sie im ersten Obergeschoss genächtigt hatten, als sie plötzlich von lauten Geräuschen geweckt wurden. Das Feuer hatte sich nach Angaben der beiden bereits so weit ausgebreitet, dass ein Verlassen der Gaststätte durch das Erdgeschoss nicht mehr möglich gewesen sei. Aus diesem Grund seien sie aus dem ersten Obergeschoss auf einen Papiercontainer gesprungen, wodurch sie sich Verletzungen zugezogen haben. Die beiden Männer kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden an. Gegen 08:30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die ebenfalls eingerichtete Sperrung der Zeithstraße wurde zu diesem Zeitpunkt aufgehoben.

Die Sachschadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Eine offensichtliche Brandursache konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden. Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 des Rhein-Sieg-Kreises haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell